Prefeitura inicia 2026 com a construção de seis residenciais, totalizando mais de 1,2 mil moradias

A Prefeitura de João Pessoa inicia o ano de 2026 com seis residenciais em construção, o que representa 1.280 novas moradias de interesse social e um investimento total de R$ 213,976 milhões, recursos do Governo Federal através do Programa Minha Casa Minha Vida, do Programa Pró-Moradia e contrapartida da gestão municipal. “O ano de 2026 vai mais um de grandes investimentos no Programa Habitacional do Município, porque na gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra a moradia tem sido tratada com prioridade, construindo, reformando ou garantindo a Regulamentação Fundiária”, disse a secretária de Habitação Social (Semhab), Socorro Gadelha.

A secretária de Habitação disse que existem algumas obras que já estão com o cronograma bem adiantado e citou o Residencial Dubai, no bairro de Gramame, que terá 416 apartamentos divididos em blocos, com toda infraestrutura de apoio como estacionamento, área de lazer e uma creche para atender os moradores, um investimento de mais de R$ 52 milhões. “Nós podemos dizer que esse vai ser um residencial modelo, pela qualidade dos apartamentos, com um acabamento excelente com piso em cerâmica, localização e infraestrutura, de fácil acesso, além de transporte público nas proximidades” comentou, adiantando que em alguns blocos já começou a fase de acabamento dos apartamentos, com a colocação da cerâmica. A previsão é que a obra seja concluída no primeiro semestre deste ano, para em seguida ser feita a entrega dos apartamentos.

A secretária Socorro Gadelha citou os outros cinco residenciais em construção. O primeiro é o Residencial Rio Sanhauá, na Praça da Socic (Antiga Proserve), no bairro do Varadouro, com 108 apartamentos, que vai abrigar moradores da comunidade do Porto do Capim, um investimento de mais de R$ 28 milhões. Outro Residencial em construção é o Rio Jaguaribe, no Bairro do Jardim Veneza. Ele conta com 240 apartamentos e um investimento de mais de R$ 41 milhões.

No bairro do Alto do Mateus, a secretária falou sobre o Residencial Rio Paraíba, que terá 128 apartamentos, onde estão sendo investidos mais de R$ 22 milhões reais. E no Bairro do Roger estão em construção dos empreendimentos. O Residencial “S”, com 192 apartamentos, investimento de mais de R$ 33 milhões, e também o Residencial “S” Três, que contará com mais 196 apartamentos e investimento de mais de R$ 35 milhões.

Primeiro semestre – Socorro Gadelha acrescentou que mais quatro residenciais, cujos projetos , já estão com os recursos garantidos, terão as obras iniciadas neste primeiro semestre de 2026, são eles o Residencial “S”, no Roger, com 64 apartamentos, e os Residenciais Coqueiros Um, Dois e Três que serão construídos no bairro de Gramame, em parceria com a iniciativa privada, recursos do Programa Minha Casa Minha Casa Minha Vida e do Fundo de Arrendamento Residencial – Far, com um total de 600 moradias, um investimento de mais de R$ 100 milhões.

A secretária também lembrou da reforma do Edifício das Nações Unidas, que vai ter 39 apartamentos e área comercial, com um investimento de R$ 11 milhões, além do prédio do antigo Ipase, que vai se chamar Residencial Antônio Júnior e contará com 50 apartamentos e área comercial, com investimento de R$ 15 milhões. Os dois empreendimentos são localizados no Ponto de Cem Reis e os recursos são do Programa Minha Casa Minha Vida e do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, que estão classificados como Retrofit, um programa do Governo Federal para reforma e revitalização de prédios antigos, que são projetos elaborados com a Participação do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado da Paraíba (Iphaep).

Qualidade de vida– O secretário Executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que o objetivo do Programa Habitacional da Prefeitura é promover uma grande mudança na cidade, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida pois, em paralelo aos novos residenciais, a Prefeitura também tem feitos obras de pavimentação para melhorar os acessos, a estrutura de atendimento a saúde e educacional. “Nós sabemos que tudo começa com a habitação, pois a moradia é o porto seguro da família, que passa a lutar por outras melhorias para ter mais qualidade de vida”.

Beto lembrou que atualmente são seis residenciais em construção em vários bairros da cidade, o que significa que mais de 1,2 mil famílias serão atendidas. “Nós trabalhamos com moradias de interesse social, por isso procuramos oferecer a essas famílias um padrão de vida que eles nunca tiveram, pois muitas dessas pessoas moravam em condições precárias em comunidade insalubres e a Prefeitura fez o resgate, através da inclusão social com o nosso Programa Habitacional”.