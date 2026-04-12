Forró Verão tem início neste sábado com shows de Magníficos e Encantu’s em João Pessoa

O Forró Verão começa neste sábado (3), no palco montado nas areias da praia de Tambaú, em João Pessoa. Nesse primeiro dia, se apresentam a Banda Magníficos, Encantu’s, Aduílio Mendes e Fabiana Souto.

Chegando à sua terceira edição, que irá de 3 e 31 de janeiro, com 20 artistas de nível nacional, a estimativa é de que o Forró Verão atraia mais de 1,5 milhão de pessoas.

A programação reúne o que há de melhor na música popular forrozeira, como Dorgival Dantas, Flávio José, Solange Almeida, Nando Cordel, Waldonys, Ranniery Gomes, Sâmya Maia e Gitana Pimentel, além de bandas emblemáticas como Magníficos, Encantu’s, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite e Cavaleiros do Forró.

Outros destaques da programação e que refletem diretamente no público, são as gravações de quatro DVDs, que serão produzidos pelas equipes dos cantores Lucy Alves (14), Danieze Santiago (15), Raphaela Santos (22) e Victor Santos (29) que, claro, contarão com diversos convidados especiais.

Confira a programação do Festival de Verão 2026

3 de janeiro

Banda Magníficos

Aduílio Mendes

Fabiana Souto

Banda Encantus

10 de janeiro

Solange Almeida

Waldonys

Cavalo de Pau

Banda Cascavel

17 de janeiro

Duquinha

Desejo de Menina

Dorgival Dantas

Samya Maia

24 de janeiro

Nando Cordel

Cavaleiros do Forró

Walkíria Santos

Kelly Silva

31 de janeiro

Gitana Pimentel

Flávio José

Mastruz Com Leite

Ranniery Gomes

Gravações