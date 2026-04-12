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Forró Verão tem início neste sábado com shows de Magníficos e Encantu’s em João Pessoa

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O Forró Verão começa neste sábado (3), no palco montado nas areias da praia de Tambaú, em João Pessoa. Nesse primeiro dia, se apresentam a Banda Magníficos, Encantu’s, Aduílio Mendes e Fabiana Souto.

Chegando à sua terceira edição, que irá de 3 e 31 de janeiro, com 20 artistas de nível nacional, a estimativa é de que o Forró Verão atraia mais de 1,5 milhão de pessoas.

A programação reúne o que há de melhor na música popular forrozeira, como Dorgival Dantas, Flávio José, Solange Almeida, Nando Cordel, Waldonys, Ranniery Gomes, Sâmya Maia e Gitana Pimentel, além de bandas emblemáticas como Magníficos, Encantu’s, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite e Cavaleiros do Forró.

Outros destaques da programação e que refletem diretamente no público, são as gravações de quatro DVDs, que serão produzidos pelas equipes dos cantores Lucy Alves (14), Danieze Santiago (15), Raphaela Santos (22) e Victor Santos (29) que, claro, contarão com diversos convidados especiais.

Confira a programação do Festival de Verão 2026

3 de janeiro

  • Banda Magníficos
  • Aduílio Mendes
  • Fabiana Souto
  • Banda Encantus

10 de janeiro

  • Solange Almeida
  • Waldonys
  • Cavalo de Pau
  • Banda Cascavel

17 de janeiro

  • Duquinha
  • Desejo de Menina
  • Dorgival Dantas
  • Samya Maia

24 de janeiro

  • Nando Cordel
  • Cavaleiros do Forró
  • Walkíria Santos
  • Kelly Silva

31 de janeiro

  • Gitana Pimentel
  • Flávio José
  • Mastruz Com Leite
  • Ranniery Gomes

Gravações

  • 14 de janeiro – DVD Lucy Alves e convidados;
  • 22 de janeiro – DVD Rafhaela Santos e convidados.

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