segunda-feira, janeiro 5, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Em confraternização, Efraim reúne a direita e mira apoio de Bruno para outubro

admin1

Efraim Filho recebe lideranças políticas em confraternização. Reprodução

Uma confraternização comandada pelo senador Efraim Filho (União), neste sábado (03), em Cabedelo, reuniu lideranças da oposição que apoiam a pré-candidatura dele ao Governo do Estado. Foi o primeiro encontro do grupo no ano eleitoral de 2026.

O evento reuniu as principais lideranças da direita estadual, com quem Efraim já tem garantida uma aliança, a exemplos do deputado federal Cabo Gilberto (PL) e do deputado estadual Wallber Virgolino (PL). Também marcou presença o pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga (PL).

A confraternização ocorre num momento em que o senador, apesar de já contar com o apoio da direita, busca ampliar o leque de alianças e aumentar seu potencial eleitoral visando o segundo turno das eleições.

Prefeitos do interior do estado também marcaram presença, mas o principal destaque ficou para o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), de quem Efraim espera o apoio para seu projeto político.

Recentemente, o prefeito deu indicativos de apoio a Efraim e questionou se haveria motivos para não seguir esse caminho.

Neste sábado (03), o senador disse que a primeira-dama de Campina Grande, Juliana, é uma das opções para compor sua chapa como candidata a vice-governadora. Ela participou do evento.

Outra definição que ainda precisa ser feita, no grupo de Efraim, é o segundo nome da disputa ao Senado. O pré-candidato do Novo, Major Fábio, participou do evento e cobrou uma definição mais rápida.

Com prestígio dentro da direita conservadora e bolsonarista, Efraim Filho inicia o ano de 2026 com o desafio de aumentar sua influência eleitoral para além desse espectro, e entre lideranças com penetração no interior do estado.

Do outro lado do espectro político, a disputa já conta com chapas a serem lideradas pelo vice-governador Lucas Ribeiro (PP) e pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), que também correm em busca de ampliação de apoios visando as eleições.

Deputados George Morais e Wallber Virgolino ao lado do senador Efraim Filho em confraternização da oposição. Reprodução
Deputado George Morais e o pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga. Reprodução

Você pode gostar também

Farol do Desenvolvimento da Paraíba repudia aumento do ICMS a partir de 2024

admin1

Prefeitura promove formação continuada em Educação Especial para profissionais da REME – CGNotícias

admin1

Projeto quer ‘barrar’ golpe das selfies em contratos de consumo na Paraíba

admin1