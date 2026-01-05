CENTÉSIMO DÉCIMO BOLETIM DE 2021 APONTA APENAS UM CASO ATIVO DE COVID-19 EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde (Sesad), volta a comunicar à população local sobre a situação epidemiológica de Covid-19 no município. Ao todo, em São José do Seridó, até esta terça-feira (27), foram notificadas 1.432 pessoas. Existe apenas: um caso suspeito; um caso ativo que segue em tratamento domiciliar; 498 confirmados; e não há nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.

No município 495 pessoas já se recuperaram da doença. Novecentos e trinta e três casos já foram descartados. Três pessoas estão sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são aqueles que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.

Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.

VACINAÇÃO

Nesta quinta-feira (29) acontecerá, a partir das 07h30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó, novas ações de vacinação contra a Covid-19. A primeira, será direcionada aos são-josé-seridoenses que tomaram a D1 da Coronavac entre os dias 1º e 02 de julho. A segunda, será direcionada aos são-josé-seridoenses com 30 anos ou mais.

De acordo com o último vacinômetro publicado na última sexta-feira (23), pela Sesad, até o presente momento, em São José do Seridó, 56% da população já foi imunizada com ao menos uma das doses das vacinas contra a Covid-19. Quando levado em consideração o número de D2 aplicadas, 16,3% dos são-josé-seridoenses já estão totalmente imunizados contra o novo coronavírus.

