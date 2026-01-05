Carlos Alberto deve ser emprestado pelo Sport na temporada de 2026

O atacante Carlos Alberto está mais uma vez fora dos planos do Sport. Após ser emprestado pelo Leão da Ilha para o Cuiabá, em 2025, o paraibano deve ter um novo empréstimo para a próxima temporada.

Carlos Alberto vai ser emprestado mais uma vez.

Carlos Alberto tem 23 anos e é natural de João Pessoa. Ao longo da carreira, defendeu clubes como América-MG e Botafogo. Foi do Glorioso que o Sport adquiriu 60% dos direitos econômicos do paraibano por R$ 15 milhões.

No entanto, pelo Leão da Ilha, o atacante não conseguiu se firmar. Tanto que foi emprestado para o Cuiabá, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. No Dourado, Carlos Alberto fez 23 jogos e marcou cinco gols.

Carlos Alberto marcando gol pelo Cuiabá.

Agora, o paraibano deve ser emprestado novamente pelo Sport. A decisão foi alinhada tanto pelo clube pernambucano quanto pelo atleta.

