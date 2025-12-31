SEJEL REALIZA I TORNEIO DE INTEGRAÇÃO DE BAIRROS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A vila do açude público Marcelino Belizário recebeu, na tarde deste sábado (21), o I Torneio de Integração de bairros de São José do Seridó. O torneio, que reuniu atletas com faixa etária entre sete e 12 anos, foi uma iniciativa da Gestão Municipal através da Secretaria de Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel).





“O I Torneio de Integração de Bairros teve o objetivo de reunir crianças de todos os bairros de São José do Seridó, através do esporte”, destacou o titular da pasta, Pedro Henrique, frisando que a realização do evento superou todas expectativas e que os times contaram com a presença de crianças do projeto “Bola da Vez”, uma iniciativa da Gestão Municipal.





De acordo com Pedro Henrique, o I Torneio contou total apoio da gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros, e os times campeão e vice, ambos do bairro Nova Bonita, além do melhor jogador, do artilheiro e do atleta revelação foram premiados.





O evento contou com o empenho do coordenador de esportes, Carlos Alberto (Chumbrega) e de voluntários de outros setores da Gestão Municipal de São José do Seridó. Na oportunidade, a primeira dama Ilca Bezerra representou o prefeito Jackson Dantas.





Também colaboraram com a realização do evento: Maria Aparecida (coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS), Melquides Medeiros (coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV), Xaulim Dantas (coordenador de Cultura da Secretaria De Educação e Cultura – Semec)e Professor Valdo (SEJEL).