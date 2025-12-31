Seinfra inicia semana com serviços de manutenção em 20 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com serviços de manutenção em 20 bairros da Capital. Um deles é a Operação Tapa-Buraco, que é realizado diariamente e garante vias mais seguras para condutores e pedestres.

Nesta segunda-feira (29), a Operação Tapa-Buraco passará pelas localidades de Aeroclube, Bessa, Bairro dos Ipês, Alto do Céu, Mandacaru, Valentina, Cruz das Armas, Planalto da Boa Esperança, Mangabeira, Distrito Industrial, Geisel, Jaguaribe, Funcionários e Grotão.

Na programação do dia, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos bairros de Gramame, Aeroclube, Manaíra, Tambauzinho, Cruz das Armas, Tambaú, Esplanada e João Paulo II.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.