quarta-feira, dezembro 31, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Seinfra inicia semana com serviços de manutenção em 20 bairros de João Pessoa

admin1

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com serviços de manutenção em 20 bairros da Capital. Um deles é a Operação Tapa-Buraco, que é realizado diariamente e garante vias mais seguras para condutores e pedestres.

Nesta segunda-feira (29), a Operação Tapa-Buraco passará pelas localidades de Aeroclube, Bessa, Bairro dos Ipês, Alto do Céu, Mandacaru, Valentina, Cruz das Armas, Planalto da Boa Esperança, Mangabeira, Distrito Industrial, Geisel, Jaguaribe, Funcionários e Grotão.

Na programação do dia, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos bairros de Gramame, Aeroclube, Manaíra, Tambauzinho, Cruz das Armas, Tambaú, Esplanada e João Paulo II.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Você pode gostar também

Programa ‘Remédio em Casa’ beneficia mais de 3,8 mil pacientes com hipertensão ou diabetes

Cícero exonera indicações do Solidariedade, partido ligado aos Ribeiros

admin1

Desembargadora Túlia Neves será homenageada na ALPB com Medalha Epitácio Pessoa

admin1