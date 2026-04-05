Prefeitura de João Pessoa amplia e qualifica os serviços de Atenção Básica em 2025

A Prefeitura de João Pessoa está encerrando o ano de 2025 com números expressivos e ampliação do cuidado nos serviços de Atenção Básica. Só este ano, foram entregues à população da Capital três novas unidades de saúde da família (USFs) construídas do zero e mais 12 unidades reformadas. Além disso, foram realizados mais de 880 mil atendimentos nas USFs, levando cada vez mais cuidado aos moradores do município.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, os avanços registrados ao longo de 2025 refletem o compromisso da gestão com o fortalecimento da Atenção Básica. “Estamos investindo de forma contínua na ampliação e na qualificação dos serviços, garantindo estruturas modernas, equipes preparadas e um cuidado cada vez mais próximo da população. As unidades de saúde da família são a porta de entrada do SUS e nosso objetivo é assegurar um atendimento resolutivo, humanizado e acessível em todos os territórios da cidade”, destacou.

A entrega de novas USFs localizadas nos bairros Novo Geisel, Cidade Universitária e Portal do Sol e a requalificação de outras unidades garantiram ambientes mais adequados ao atendimento da população e ao trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde, além de maior resolutividade nos serviços ofertados à comunidade.

Morador do Novo Geisel, Sérgio Araújo é um dos usuários da unidade inaugurada no início deste ano. “Eu resido no bairro há 14 anos e venho lutando por melhorias há muito tempo. Depois que recebemos essa USF, melhorou e muito o atendimento em saúde oferecido à população. Só temos que agradecer a Prefeitura de João Pessoa”, disse.

As novas unidades de saúde da família, chamadas de ‘USF do Futuro’ fazem uso mais forte da tecnologia, a exemplo da telemedicina e marcação de consultas e exames por meio digital. Esses equipamentos contam com a presença de uma equipe multiprofissional e com uma estrutura mais moderna e completa no tocante ao atendimento em saúde.

Com investimentos em infraestrutura, tecnologia e valorização dos profissionais, a Prefeitura de João Pessoa segue fortalecendo a rede de Atenção Básica e reafirmando o compromisso de oferecer um cuidado integral, eficiente e humanizado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Município.