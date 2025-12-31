quarta-feira, dezembro 31, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Ônibus atropela mulher no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa

admin1

Ônibus atropela mulher no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um ônibus atropelou uma mulher no início da tarde desta segunda-feira (29), no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa.

A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

LEIA MAIS: Paraíba tem feriado de Natal sem mortes nas rodovias federais e redução de 28% nos acidentes

Segundo testemunhas, a mulher trabalhava em uma sorveteria próxima ao local do acidente e foi atingida pelo ônibus ao tentar atravessar a rua.

O motorista permaneceu no local do acidente e afirmou que a vítima estava com o celular na mão. Ele acredita que ela não percebeu o ônibus.

Você pode gostar também

Corujão exibe Hoje, SÁBADO (17/05) na Globo; A Fera Na Selva, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

admin1

Agentes de limpeza urbana realizam ações de roço e capinação nos bairros

admin1

Paraibano desafia altitude de quase 7 mil metros e escala o pico do Monte Aconcágua

admin1