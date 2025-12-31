Ônibus atropela mulher no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa
Um ônibus atropelou uma mulher no início da tarde desta segunda-feira (29), no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa.
A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo testemunhas, a mulher trabalhava em uma sorveteria próxima ao local do acidente e foi atingida pelo ônibus ao tentar atravessar a rua.
O motorista permaneceu no local do acidente e afirmou que a vítima estava com o celular na mão. Ele acredita que ela não percebeu o ônibus.