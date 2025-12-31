Homem é preso suspeito de tentar sequestrar mulher em Pombal

Momento em que suspeito foi levado à delegacia.. Reprodução/TV Paraíba

Um homem foi preso, neste domingo (28), suspeito de tentar sequestrar uma mulher, em Pombal, no Sertão da Paraíba. Segundo informações da Polícia Civil à TV Paraíba, ele foi liberado após fiança e um pedido de medida protetiva foi registrado.

O suspeito e a vítima, que também não teve identidade divulgada, tiveram um relacionamento por dois anos e estão separados há cerca de dois meses. A mulher já havia solicitado uma medida protetiva contra o suspeito, que foi negada.

Na noite deste domingo (28), a vítima informou que entrou no carro do suspeito para discutir assuntos relacionados ao divórcio, mas que ele partiu com o carro em alta velocidade e só parou com a chegada da Polícia Militar, na PB.

A mulher conseguiu pedir socorro por meio de mensagens no celular e foi resgatada na BR-427, entre as cidades de Pombal e Paulista. O major Fernando, da Polícia Militar, disse à TV Paraíba que a vítima “foi resgatada visivelmente abalada e ele foi preso em flagrante”.