Homem é preso suspeito de tentar sequestrar mulher em Pombal
Um homem foi preso, neste domingo (28), suspeito de tentar sequestrar uma mulher, em Pombal, no Sertão da Paraíba. Segundo informações da Polícia Civil à TV Paraíba, ele foi liberado após fiança e um pedido de medida protetiva foi registrado.
O suspeito e a vítima, que também não teve identidade divulgada, tiveram um relacionamento por dois anos e estão separados há cerca de dois meses. A mulher já havia solicitado uma medida protetiva contra o suspeito, que foi negada.
Na noite deste domingo (28), a vítima informou que entrou no carro do suspeito para discutir assuntos relacionados ao divórcio, mas que ele partiu com o carro em alta velocidade e só parou com a chegada da Polícia Militar, na PB.
A mulher conseguiu pedir socorro por meio de mensagens no celular e foi resgatada na BR-427, entre as cidades de Pombal e Paulista. O major Fernando, da Polícia Militar, disse à TV Paraíba que a vítima “foi resgatada visivelmente abalada e ele foi preso em flagrante”.