GESTÃO MUNICIPAL APOIA DESPORTISTAS SÃO-JOSÉ-SERIDOENSES DURANTE EVENTOS EM PARELHAS E OURO BRANCO

A Secretaria de Esporte e Lazer (Sejel) de São José do Seridó acompanhou desportistas locais em eventos de corrida de rua e futebolístico realizados nos municípios de Ouro Branco e Parelhas, neste domingo (22).





Durante jogo amistoso, em Ouro Branco, em preparação para o campeonato que ocorrerá em Parelhas, a equipe Master de São José do Seridó enfrentou a equipe da cidade de Ouro Branco onde obtiveram resultado de empate, placar de 1×1. Os atletas de São José do Seridó foram acompanhados pelo coordenador de esportes da Sejel, Carlos Alberto Alves (Chumbrega).





“O jogo foi um amistoso preparatório para o campeonato de Masters, que ocorrerá em Parelhas, a partir do dia 04 de setembro”, lembrou o coordenador da Sejel, adiantando

que o jogo inicial da seleção são-josé-seridoense será dia 05 de setembro, contra a seleção do Vasco, de Acari.





Estiveram em campo, pela seleção Master, de São José do Seridó: João Paulo, Samuel Barragem, Nino,Dedé Noel, Alberione, Bodin,Renato, Novinho de Bita, Toinho, Pastor Junior, Aldefran, Normam e Toinho.





CORRIDA





Ainda neste domingo, os “Corredores da Bonita” representou o município de São José do Seridó durante corrida de rua em Parelhas.





O evento homenageou seu Antônio Félix, corredor de 83 anos, poeta e radialista em Parelhas.





Representando São José do Seridó, estiveram: Alessandra Bezerra, Maria Celma, Preta de Tiim, Rosa e Enilma Medeiros.