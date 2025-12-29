Câmara de Campina votará LOA de 2026 com orçamento de R$ 2,4 bilhões

Plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. (Foto: Divulgação)

Os vereadores de Campina Grande devem se reunir nesta terça-feira (30) para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) que vai vigorar no ano que vem. O texto enviado pelo Poder Executivo prevê um orçamento de mais de R$ 2,44 bilhões para 2026.

A previsão orçamentária representa um aumento de 8,16% em relação ao que vigorou em 2025.

Diferente do ano passado, a Secretaria de Educação terá a maior fatia do valor, recebendo mais de R$ 654 milhões, um aumento de 18,53%. Na LOA de 2025 o Fundo Municipal de Saúde tinha a maior parcela do orçamento. No texto deste ano, a pasta ocupa a 2ª colocação, com um valor previsto de mais de R$ 625 milhões.

Apesar de a Saúde ser a segunda pasta que vai receber mais recursos, o aumento no orçamento é de apenas 2,93% em relação à LOA de 2025.

Neste ano, de acordo com a secretaria de Finanças, 100% dos recursos próprios destinados à Saúde na Rainha da Borborema já tinham sido usados até outubro, e a manutenção dos serviços passou a depender de Emendas federais.

Orçamento previsto para a Câmara Municipal

O orçamento destinado ao Poder Legislativo aumentará em relação ao texto aprovado para 2025. Na proposta enviada pela prefeitura, um valor de R$ 51 milhões está reservado para a Câmara.

O valor é R$ 11 milhões mais alto que o de 2025, representando um aumento de mais de 27% nas despesas destinados ao Poder Legislativo.

Maiores orçamentos previstos na LOA 2026

Secretaria de Educação: R$654.168.000; Fundo Municipal de Saúde: R$625.443.000; Secretaria de Obras: R$223.260.000; Secretaria de Finanças: R$183.210.000; Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente: R$101.595.000.

Texto: Gabriel Abdon