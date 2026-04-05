SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ZERA PELA QUARTA VEZ CASOS ATIVOS DE COVID-19

Em novo boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), nesta terça-feira (24), o município de São José do Seridó voltou a zerar os casos ativos de Covid-19. Já é a quarta vez que, após a aparição da doença, em território bonitense, os casos voltam a zero.





Ao todo, em São José do Seridó, até esta terça-feira (24), foram notificadas 1.464 pessoas. Existe apenas: quatro casos suspeitos, 499 confirmados e não há nenhum são-josé-seridoense em tratamento domiciliar ou em situação de internação.





No município, 497 pessoas já se recuperaram da doença. Novecentos e sessenta e um casos já foram descartados. Catorze pessoas estão sendo monitoradas no momento; casos monitorados são aqueles que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





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