São José do Seridó realizará a I Caminhada das Violetas

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através do projeto Mulheres Empoderadas e da equipe intersorial da Campanha Agosto Lilás, convida as são-josé-seridoenses e população em geral para a I Caminhada das Violetas, evento que trará a mensagem: “São José do Seridó unida denuncia a violência contra a mulher”.





“O evento acontecerá na próxima terça-feira (31), a partir das 17h, saindo do pórtico sentido Caicó até a praça de Eventos Edilza Dias, no bairro Beira Rio, onde estão programadas aulas de zumba, dança, step e aeróbica”, destacou Melquides Medeiros, integrante da coordenação da campanha Agosto Lilás e um dos coordenadores da Caminhada.





Melquides Medeiros também pontua que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa) estará presente no evento e realizará marcações de exames e testes rápidos nas mulheres presentes.