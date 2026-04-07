terça-feira, abril 7, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL VIABILIZA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE UMBUZEIRO

admin1

Ação conjunta das Secretarias Municipais de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) e de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) viabilizou, nesta quarta-feira (25), a implantação de iluminação pública na comunidade Umbuzeiro, zona rural de São José do Seridó.


“Esta iluminação chega em hora certa, dando mais segurança a nós, moradores desta localidade; garantindo que possamos andar tranquilos e em segurança”, comentou Miguel Semeão, residente na localidade.


Durante a ação ocorrida na comunidade Umbuzeiro os titulares da Semopit, Kleber Costa e da Semurb, Dirceu Soares garantiram que os trabalhos de ampliação e recuperação da iluminação pública, nas comunidades rurais do município, terá andamento e atenderá todas as demandas existentes.

Você pode gostar também

RELAÇÃO AUXÍLIO EMERGÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

Prefeitura de São José do Seridó

admin1

SESAD REALIZARÁ NOVAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NESTA QUARTA E QUINTA-FEIRA

admin1