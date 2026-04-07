GESTÃO MUNICIPAL VIABILIZA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE UMBUZEIRO

Ação conjunta das Secretarias Municipais de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) e de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) viabilizou, nesta quarta-feira (25), a implantação de iluminação pública na comunidade Umbuzeiro, zona rural de São José do Seridó.





“Esta iluminação chega em hora certa, dando mais segurança a nós, moradores desta localidade; garantindo que possamos andar tranquilos e em segurança”, comentou Miguel Semeão, residente na localidade.





Durante a ação ocorrida na comunidade Umbuzeiro os titulares da Semopit, Kleber Costa e da Semurb, Dirceu Soares garantiram que os trabalhos de ampliação e recuperação da iluminação pública, nas comunidades rurais do município, terá andamento e atenderá todas as demandas existentes.