Frei Gilson recebe títulos de cidadão paraibano e pessoense após show histórico em João Pessoa

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O Frei Gilson protagonizou uma noite histórica em João Pessoa, neste sábado (27), ao reunir uma multidão nas areias do Busto de Tamandaré, em um show marcado por fé, música e emoção. Durante sua passagem pela cidade, ele recebeu os títulos de cidadão paraibano e pessoense.

O título de cidadão paraibano foi entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), ao lado da esposa e prefeita de Pocinhos, Eliane Galdino, em reconhecimento à relevância do trabalho evangelizador do frei e à forte identificação com o povo paraibano. Na oportunidade, o casal presenteou o frei com uma rede personalizada.

Já a homenagem da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), que concedeu o título de cidadão pessoense, foi entregue pelo presidente da Casa, Dinho Dowley, ao lado do autor da propositura, vereador Guguinha Moov Jampa, e do vereador Raoni Mendes.

Show de Frei Gilson

Frei Gilson se apresentou neste sábado (27) em João Pessoa. A apresentação gratuita aconteceu no Busto de Tamandaré como parte da programação do evento Celebra João Pessoa, promovido pela Arquidiocese da Paraíba. O Jornal da Paraíba transmitiu o evento a partir das 17h, com o show do Padre Bruno Costa.

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