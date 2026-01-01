Crianças e adolescentes são as maiores vítimas de violações aos direitos humanos na PB

A Paraíba registrou mais de 10,5 mil denúncias de violação de direitos humanos em 2025 pelo Disque 100, canal nacional de denúncia. Quando são contabilizadas as violações, os números registados na Paraíba são superiores a 75 mil, o que mostra que uma denúncia pode reunir múltiplas violações. O balanço foi divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

As principais vítimas de violações no estado são crianças e adolescentes. Foram 4.820 denúncias no Disque 100 envolvendo esse grupo. Na sequência aparecem idosos (3.239) e pessoas com deficiência (2.195).

Entre as espécies de violações de direitos humanos mais recorrentes registradas na Paraíba pelo Disque 100 em 2025, destacam-se a tortura psíquica da vítima, com 6.049 registros, seguidos do abandono afetivo (4.347 registros), constrangimento (3.116) e exposição (3.017) vítimas.

No país, ao longo de 2025, até o dia 14 de dezembro, o Disque 100 contabilizou 617.837 denúncias, registradas em todo o território nacional, e 4,4 milhões de violações de direitos humanos, o que evidencia que uma única denúncia pode reunir múltiplas violações associadas.

Como acionar o Disque 100

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100.

Através deste serviço, a pasta recebe, analisa e encaminha aos órgãos de proteção e responsabilização as denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, população em situação de rua, outras populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas e ciganos, por exemplo.