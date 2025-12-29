Projeto Rebolar é destaque em evento na Fundação Casa de José Américo — Governo da Paraíba

O cenário histórico da Fundação Casa de José Américo (FCJA), em João Pessoa, serviu de moldura para um momento de celebração e impacto social na última sexta-feira (19). O evento “Renda-se aos Encantos do Natal” marcou não apenas a exposição dos produtos das oficinas de Bilro e Filé, mas também o encerramento do curso do “Projeto Rebolar”. Evento organizado pela professora Janete Rodriguez (Diretora da Casa da Fundação Casa de José Américo – FCJA), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH).

As peças produzidas pelas reeducandas da Penitenciária Júlia Maranhão ganharam destaque central na decoração natalina da Fundação. Bolas artesanais, ricas em detalhes e técnica, ornamentaram os jardins da Casa, enquanto outras produções foram destinadas a decorar diversas Secretarias do Governo do Estado, simbolizando a integração entre o sistema prisional e a gestão pública.

A diretora da Penitenciária Júlia Maranhão, Tatiana Pimentel, que esteve presente acompanhada das reeducandas Maria Juliana e Carla Patrícia, ressaltou o valor da iniciativa: “O Projeto Rebolar vai muito além do ensino de uma técnica artesanal. Ele devolve a dignidade e a perspectiva de futuro a essas mulheres. Ver o trabalho delas decorando a Fundação e as secretarias de Estado é o reconhecimento de que o talento e o esforço podem abrir novas portas para a reintegração.”

O evento foi prestigiado pela primeira-dama do Estado, Ana Lins, pela segunda-dama, Camila Mariz, e pela coordenadora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez, entre outras autoridades.

“Projetos como este são essenciais para a reintegração social, pois garantem que a pessoa privada de liberdade retorne à sociedade com uma profissão e o orgulho de sua própria produção”, destacou o secretário João Alves (Seap-PB).

_______



Ascom-Seap/PB

Texto: Josy Gomes Murta

Fotos: Tatiana Pimentel