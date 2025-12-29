Ouvidoria em Saúde fortalece atendimento ao cidadão e reforça transparência na gestão do SUS

A Ouvidoria Municipal em Saúde de João Pessoa recebeu 5.875 demandas da população este ano, sendo 91% resolvidas dentro do prazo – em média 21 dias. A Ouvidoria tem se consolidado como um importante instrumento de escuta qualificada e participação social, fortalecendo o diálogo entre a população e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). O órgão, que completou 20 anos em 2025, tem atuação integrada entre a Secretaria Executiva de Transparência Pública (Setramp) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Por meio de um atendimento humanizado, ético e acessível, a Ouvidoria em Saúde acolhe manifestações dos usuários, como solicitações de informação, reclamações, denúncias, elogios e sugestões relacionadas aos serviços. Este ano, do total de manifestações, 57% foram solicitações, 25% reclamações, 12% elogios, 4% denúncias e quase 1% de sugestões.

O ouvidor geral da Saúde, Emerson Caldas, destacou que cada demanda é devidamente registrada, analisada e encaminhada aos setores responsáveis, assegurando respostas claras, fundamentadas e dentro dos prazos legais. “A atuação da Ouvidoria permite identificar fragilidades nos fluxos assistenciais, aprimorar processos de atendimento e subsidiar a tomada de decisões estratégicas na gestão da saúde pública”, explicou.

A Ouvidoria em Saúde é uma ferramenta essencial para garantir o controle social, a transparência administrativa e o respeito aos direitos dos usuários do SUS. “Ouvir o cidadão é fundamental para uma gestão responsável e comprometida com a qualidade dos serviços prestados. A Ouvidoria transforma a voz da população em melhorias concretas na saúde pública”, destacam o controlador do Município, Diego Fabrício.

Canais com a população – O atendimento é realizado por diversos canais, incluindo atendimento presencial (Avenida Epitácio Pessoa, s/n, ao lado da Vigilância Sanitária Municipal), telefones 160 ou (83) 98845-5002 e plataformas digitais – e-mail: [email protected] -, garantindo acessibilidade e inclusão para toda a população. Todo o processo é conduzido com imparcialidade, sigilo e respeito, fortalecendo a confiança da sociedade na administração pública.