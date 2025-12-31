Di Ferrero anima o Natal dos Sonhos nesta sexta-feira na Praça Ary Coelho – CGNotícias

Por MRNews



O Natal dos Sonhos segue movimentando Campo Grande e, nesta sexta-feira (26), um dos momentos mais aguardados da programação será o show gratuito de Di Ferrero. O cantor sobe ao palco da Praça Ary Coelho a partir das 20h, marcando o último fim de semana de 2025 com música e celebração no Centro da Capital.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas privadas e o terceiro setor, o Natal dos Sonhos transforma a região central da cidade em uma Vila do Natal. A programação reúne atrações musicais, decoração temática e atividades culturais gratuitas, reforçando o espírito natalino e oferecendo lazer para toda a população.

A Prefeitura de Campo Grande informa que o cantor Di Ferrero concederá uma entrevista aos veículos de comunicação nesta sexta-feira (26), às 19h30, momentos antes de sua apresentação no Natal dos Sonhos. A coletiva será realizada na Praça Ary Coelho. Os veículos de comunicação estão convidados a comparecer.

Data: Sexta-feira (26)

Horário: 20h

Local: Praça Ary Coelho

#ParatodosVerem A imagem mostra o chafariz da Praça Ary Coelho.