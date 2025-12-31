Após foto polêmica, Queiroga e Efraim reafirmam apoio a Walber para disputa em Cabedelo

Foto: Reprodução/Instagram

A pré-candidatura do deputado estadual Wallber Virgolino (PL) à Prefeitura de Cabedelo foi oficialmente confirmada pelo comando estadual do partido nesta sexta-feira (26), em postagem nas redes sociais.

A divulgação ocorre após a repercussão de uma foto em que o parlamentar aparece ao lado do ex-prefeito André Coutinho e de Ricardo Barbosa, também pré-candidato ao cargo nas eleições suplementares de 12 de abril.

O anúncio foi feito pelo presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga, que tratou de afastar qualquer dúvida sobre o nome escolhido pela legenda. “O nosso candidato já era, e é ainda mais, Wallber Virgolino”, disse.

Na mesma postagem, o senador Efraim Filho (União Brasil) também confirmou apoio à pré-campanha de Wallber em Cabedelo. Pré-candidato ao Governo da Paraíba em 2026, Efraim passa a dividir o palanque com Virgolino, numa articulação que extrapola a disputa municipal e aponta para alianças futuras no campo conservador.

Já Wallber Virgolino adotou um discurso de recuou da aproximação como ex-prefeito André Coutinho, ao falar de ruptura com o passado recente da cidade. “A gente tem a oportunidade de mudar toda a história de Cabedelo. Nos últimos anos, Cabedelo esteve nas páginas policiais. Além de combater o crime e moralizar a cidade, temos propostas concretas para mudar a realidade da população, levando saúde, educação e assistência social, afirmou o deputado.