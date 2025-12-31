Zezinho Botafogo assume cargo de vereador de João Pessoa após morte de Edmilson Soares

Olenildo Nascimento/CMJP

O suplente de vereador Zezinho Botafogo (PSB), assumiu nesta sexta-feira (26) o mandato na Câmara Municipal da Capital. Ele passa a ocupar a vaga deixada pelo vereador Edmilson Soares (PSB), que faleceu no último domingo (21), aos 73 anos, em decorrência de complicações de saúde.

Zezinho integrava até recentemente o primeiro escalão da gestão do prefeito Cícero Lucena (MDB) como secretário de Esportes de João Pessoa. A saída da equipe ocorreu após a definição do posicionamento político do PSB, que decidiu apoiar o vice-governador Lucas Ribeiro (PP) na disputa pela sucessão do governador João Azevêdo (PSB), em contraponto à pré-candidatura do prefeito pela oposição.

Na Câmara, Zezinho já disse que deve estar na base da Oposição, ao lado dos vereadores: Fábio Carneiro (SD), Fábio Lopes (PL), Jailma Carvalho (PSB), Marcus Henriques (PT) e Milanez Neto (MDB), que é o líder do grupo.

Solenidade na sala da presidência

A solenidade de posse aconteceu na sede do Legislativo Pessoense e foi conduzida pelo presidente da Casa, Dinho Dowsley (PSD). Em seu discurso, o dirigente destacou a trajetória do novo parlamentar e o legado deixado por Edmilson Soares.

“Vivemos a tristeza pela perda de um grande parlamentar, mas também a alegria da chegada de Zezinho, que só tem a somar com a Casa de Napoleão Laureano, especialmente pelo trabalho dedicado ao esporte e às políticas para as minorias”, afirmou Dinho.

Emocionado, Zezinho ressaltou que preferia ter retornado ao parlamento em outras circunstâncias, mas agradeceu à população de João Pessoa pela confiança renovada. “Me sinto orgulhoso e grato à cidade que me conduziu ao sétimo mandato. Todos foram construídos com amor, dedicação e participação. Estou feliz por estar novamente nesta Casa e consciente da sua importância. Que a população acompanhe, cobre e participe do trabalho do Legislativo”, declarou.

Com 5.418 votos nas eleições municipais de 2024, Zezinho foi o suplente mais votado do PSB. Veterano na política pessoense, ele já exerceu outros mandatos como vereador e retorna ao Legislativo trazendo uma trajetória marcada pela atuação nas áreas do esporte e da inclusão social.

Além do presidente Dinho Dowsley, acompanharam a posse os vereadores Damásio Franca (PP), João Corujinha (PP), Guguinha Moov Jampa (PSD), Milanez Neto (MDB) e Durval Ferreira (PL).