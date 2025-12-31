quarta-feira, dezembro 31, 2025
veja outros shows que lotaram as praias na capital paraibana

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa no dia 27 de dezembro.. Bruno Marques/Canção Nova

Neste sábado (27) acontece um dos shows mais esperados do ano em João Pessoa, o de Frei Gilson. A organização do evento estima que 300 mil pessoas acompanhem a apresentação, que não será a primeira a lotar a orla da capital paraibana.

O Jornal da Paraíba relembra, nesta reportagem, alguns dos mais emblemáticos shows que já lotaram a orla de João Pessoa, com nomes como do rei Roberto Carlos e a dupla Sandy e Junior (confira abaixo).

Roberto Carlos em Campina Grande, em 2023. TV CA

Roberto Carlos nos 440 anos de João Pessoa

Em 2025, João Pessoa recebeu o rei Roberto Carlos para uma comemoração à altura do aniversário de 440 anos da cidade. O show aconteceu através de uma parceria público-privada, e teve uma área restrita a camarotes e outra área para público geral.

A apresentação aconteceu no Busto de Tamandaré, na orla da praia de Cabo Branco, em 5 de agosto. A estimativa de público na apresentação foi de 300 a 400 mil pessoas.

Sandy e Júnior durante show em 2001, em João Pessoa. Gshow/Divulgação

Sandy & Júnior

Em 2001, a dupla Sandy e Júnior lotou a orla de João Pessoa em um show que, segundo estimativa da época, reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Na apresentação, os irmãos encantaram a plateia com uma performance com direito a 22 músicos, 10 bailarinos, e efeitos de som e iluminação, com um repertório de peso e vários convidados. Gilberto Gil, Ivete Sangalo e a dupla Chitãozinho e Chororó participaram do show.

A cantora Ivete Sangalo vai comandar estar a frente do trio no Bloco dos Atletas.

Ivete Sangalo

Em 2004, a cantora Ivete Sangalo se apresentou em João Pessoa durante um festival que promovia uma série de shows grátis ao ar livre em diversas cidades do pais.

Ivete comandou a folia interpretando seus maiores sucessos carnavalescos, como ‘Carro Velho’, ‘Beleza Rara’, ‘Festa e Sorte Grande’.

Milton Nascimento

Em 2013, Milton Nascimento foi outro ‘monstro sagrado’ da música brasileira a se apresentar nas areias das praias de Tambaú e Cabo Branco, no começo do ano. O evento, na época, era chamado de Extremo Oriental. Milton Nascimento emocionou um imenso coro de fã paraibanos.

Jorge Ben Jor em João Pessoa | Foto: Luna Markman/g1. Luna Markman / G1

Jorge Ben Jor

No ano de 2010, o Festival Estação Nordeste contou com o show do cantor e compositor carioca Jorge Ben Jor. Milhares de fãs cantaram sucessos como ‘Chove Chuva’, ‘Taj Mahal’, ‘País Tropical’ e ‘Mas Que Nada’.

