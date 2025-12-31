Todo o estado de São Paulo terá sexta-feira de muito calor

Por MRNews



A cidade de São Paulo bateu recorde de temperatura nesta quinta-feira (25) com 35,9ºC, a mais alta já registrada para um mês de dezembro. E nesta sexta (26), não será muito diferente.

Para a capital paulista é esperada uma temperatura máxima de 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima é 22ºC. Já pela manhã, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. À tarde, o cenário é o mesmo. À noite, os paulistanos terão também muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos são fracos ao longo de todo o dia e durante a noite.

Interior

Todo o interior paulista também sofre com o forte calor, já que a temperatura está 5ºC acima da média para o mês de dezembro. Bauru tem 35ºC, possibilidade de chuva e vento fracos.

Entenda os direitos do consumidor para trocas de presentes de Natal

Júlio Lancelotti promove almoço de natal para moradores de rua em SP

Ribeirão Preto tem previsão de temperatura também para 35ºC, chuva e vento fracos.

Para São José do Rio Preto e região a previsão é 34ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Litoral

Santos tem máxima de 31ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Para Guarujá e Praia Grande, a previsão é 29ºC de máxima, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

Rússia compara com pirataria bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela

Ubatuba tem máxima de 30ºC e chance de chuva fraca e vento fraco.