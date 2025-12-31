Suspeito de matar ex-sogra em Sapé tinha histórico violento e não aceitava fim do relacionamento

José Batista Lopes de Figueiredo é suspeito de matar a ex-sogra e ferir outras duas pessoas. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

O suspeito de matar a ex-sogra na noite desta quinta-feira (25), no município de Sapé, na Paraíba, tinha um histórico de ameaças e agressões contra a filha da vítima. No momento do crime, o homem também feriu a ex-esposa e o ex-sogro com golpes de faca. Ambos permanecem internados em estado grave.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava separado da ex-esposa havia cerca de seis meses e não aceitava o fim do relacionamento, que terminou por causa do comportamento violento. Mesmo após a separação, o homem continuou ameaçando a vítima e tentou agredi-la várias vezes.

O suspeito foi identificado como José Batista Lopes de Figueiredo. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), não há registro de boletim de ocorrência nem pedido de medida protetiva por parte da vítima contra o investigado.

Entenda o caso

O caso aconteceu no loteamento São Salvador, localizado próximo a saída para a cidade de Capim, em Sapé. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito esfaqueou três pessoas da mesma família por volta das 18h.

A vítima fatal foi identificada por Marinalva Duarte de Lima, de 53 anos. Ela seria ex-sogra do suspeito, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Outras duas pessoas, um homem de 47 anos, que seria ex-sogro do suspeito, e a filha dele, ex-mulher do agressor, também ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o estado de saúde do ex-sogro do suspeito é grave, enquanto a ex-mulher está estável. O suspeito segue foragido.

A Polícia Civil está em busca do homem suspeito de cometer o crime. A população pode ajudar com informações através do Disque 197.