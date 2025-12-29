Seap-PB consolida avanços na estruturação de políticas contínuas de saúde mental e qualidade de vida dos policiais penais e demais servidores

A Coordenação de Atenção Biopsicossocial dos Servidores Penitenciários (CAB-Seap), da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB) divulgou informações institucionais referentes às ações desenvolvidas no período de novembro de 2024 a dezembro de 2025, no âmbito da política de saúde mental e qualidade de vida dos policiais penais e servidores penitenciários do Estado.

Segundo a policial penal e psicóloga Silnara Araújo Galdino, integrante da Subgerência de Recursos Humanos e da Coordenação de Atenção Biopsicossocial – CAB- Seap, destacam-se, como eixo estratégico central dessa política, a adesão e a implementação do Projeto Escuta SUSP, iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública que oferta atendimento psicológico e psiquiátrico on-line, gratuito e sigiloso aos profissionais da segurança pública. “No âmbito da Polícia Penal da Paraíba, os dados consolidados demonstram crescimento expressivo e sustentado do serviço, com aumento de 416% no número de profissionais cadastrados ao longo de um ano, bem como a realização acumulada de 524 teleconsultas psicológicas desde a adesão ao programa, em agosto de 2024”.

No referido período, a Seap-PB consolidou avanços significativos na estruturação de uma política contínua de cuidado em saúde mental no sistema penitenciário, com a criação e atuação da CAB-SEAP, responsável pela articulação de ações de prevenção, promoção da saúde, acolhimento psicológico e integração com redes especializadas de atendimento. As iniciativas contemplaram campanhas institucionais, eventos descentralizados, palestras, rodas de conversa e atividades psicoeducativas, registrando 302 participações de servidores em ações voltadas à saúde mental no ambiente de trabalho.

De acordo com Silnara, esse volume de teleconsultas evidencia não apenas a ampliação do acesso ao cuidado especializado em saúde mental, mas também a utilização contínua do serviço, a adesão progressiva dos profissionais ao acompanhamento psicológico e a consolidação do Escuta SUSP como estratégia efetiva de atenção psicossocial, contribuindo para a redução de barreiras geográficas, do estigma associado à busca por atendimento psicológico e do sofrimento psíquico relacionado às condições de trabalho no sistema penitenciário.

O secretário de Estado da Administração Penitenciária, João Alves, destaca que, paralelamente, a Seap-PB fortaleceu a articulação com a Policlínica Integrada da Segurança Pública (POINSP), ampliando o acesso dos servidores e de seus dependentes a atendimentos médicos, multiprofissionais e em saúde mental, e avançou nos processos de implantação do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor Penitenciário (NASSP-PB), que contará com equipe multiprofissional especializada e estrutura própria de atendimento, reforçando a rede institucional de cuidado ao trabalhador penitenciário.

Para o próximo ciclo, a Secretaria projeta metas voltadas à consolidação dessas políticas, com a operacionalização plena do NASSP-PB, o fortalecimento do monitoramento de indicadores de saúde mental e saúde do trabalhador e a ampliação das ações de prevenção aos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, em consonância com as diretrizes nacionais de saúde e segurança do trabalho.

______

Ascom/Seap

Fotos: Coordenação de Atenção Biopsicossocial – CAB- Seap