segunda-feira, dezembro 29, 2025
Operação contra ‘rolezinho’ autua 160 veículos e apreende quase 40 motos, em Campina Grande

admin1

Registro de um ‘rolêzinho’, em Campina Grande. TV Paraíba/Reprodução

Uma operação de trânsito feita entre as madrugadas desta quinta (25) e sexta-feira (26) autuou mais de 160 veículos e apreendeu cerca de 40 motocicletas pela prática do “rolezinho”, aglomeração não autorizada de motocicletas que perturbam a ordem pública, em Campina Grande.

A fiscalização foi realizada pela Polícia Militar em ação integrada com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e aconteceu nas principais ruas e avenidas do município. O foco da operação de trânsito era localizar e autuar motocicletas, motonetas e ciclomotores que tivessem os escapamentos adulterados ou sem silenciador, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 958/2022 do Contran, que proíbe ruídos excessivos e práticas que perturbem o sossego público.

Entre as autuações estão as que dizem respeito a participar de evento organizado sem permissão (o rolezinho), adulterar sinais identificadores do veículo, conduzir veículo tendo ingerido bebida alcoólica, conduzir veículo sem placa, transitar sem capacete (condutor e passageiro), utilizar descarga livre, conduzir veículo sem possuir CNH ou com licenciamento atrasado.

Além disso, os agentes da STTP identificaram e removeram veículos com registro de roubo, a polícia apreendeu drogas e prendeu três indivíduos.

Apreensões da operação de trânsito

Motocicletas apreendidas durante operação de trânsito, em Campina Grande. TV Paraíba/Reprodução

No dia 24 de dezembro, ao longo do dia e da noite, a operação de trânsito recolheu 13 motocicletas, que foram levadas ao Detran, com a lavratura de 57 autos de infração. Durante a noite, a STTP recolheu outras 20 motocicletas e aplicou mais de 50 autos de infração.

Ainda durante a operação de trânsito, uma pessoa foi conduzida à delegacia por cobrir a placa do veículo com saco plástico e fita adesiva, e outra pessoa foi presa por adulterações no chassi da motocicleta. Outras prisões relacionadas aos rolêzinhos também foram realizadas pelo 2º e pelo 10º Batalhão de Polícia Militar.

Já no dia 25 de dezembro, à noite, cinco motocicletas foram removidas ao pátio do órgão de trânsito e treze autos de infração foram lavrados. Considerando também as ações durante o dia, ao todo foram recolhidas onze motocicletas.

Nesse mesmo dia, a STTP recolheu quatro motocicletas e aplicou 12 autos de infração, enquanto a Polícia Rodoviária recolheu uma motocicleta ao Detran, com a lavratura de um auto de infração.

