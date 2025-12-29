Ministério da Previdência Social eleva de 1 para 3 o nível da gestão da PBPrev — Governo da Paraíba

A Paraíba Previdência (PBPrev) encerra o ano de 2025 com uma grande conquista. A Autarquia, responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais, avançou no Pró-Gestão do nível I direto para o nível 3 — um feito histórico —, após ser auditada durante três dias pelo Ministério da Previdência Social (MPS), garantindo que os benefícios continuem sendo pagos em dia a todos os segurados da PBPrev.

Outros resultados importantes da PBPrev, que beneficiam diretamente os aposentados, pensionistas e dependentes do Governo da Paraíba, foram a obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), indicador que atesta a boa gestão do RPPS, a Letra B no Indicador de Situação Previdenciária (ISP); contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e nenhuma pendência no MPS.

O presidente da PBPrev, Antônio Coelho, comemorou a elevação da Autarquia do nível I para o nível III no Pró-Gestão. “Todos esses resultados se refletem em tranquilidade para os nossos segurados, que, entre outros benefícios imediatos, continuarão a receber seus vencimentos em dia, garantindo tranquilidade a quem tanto contribuiu com a nossa sociedade”, disse.

“Além disso, esses dados positivos com que a PBPrev encerra o ano são o resultado do esforço de toda uma equipe comprometida com a sustentabilidade do Regime de Previdência dos nossos segurados. Esforço que foi ainda mais intensificado sob a liderança do governador João Azevêdo”, acrescentou Antônio Coelho.