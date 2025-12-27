Inscrições no CFO da Polícia Militar terminam nesta terça-feira (23)

Terminam nesta terça-feira (23) as inscrições para o CFO da Polícia Militar da Paraíba 2026 (Curso de Formação de Oficiais). São 30 vagas abertas para candidatos com curso superior em qualquer área, sendo seis vagas reservadas para pessoas negras.

As inscrições podem ser feitas no site da Polícia Militar, e a taxa para se inscrever custa R$ 120. Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Enem 2025. O certame tem duas fases:

Exame intelectual (que serão as provas do Enem)

Exames complementares (psicológico, saúde e aptidão física).

O concurso tem alguns requisitos:

O candidato precisa completar no ano da inscrição do concurso 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo;

É necessária uma altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Além disso, 20% das vagas são reservadas para a população negra.

CFO da Polícia Militar

O Curso de Formação de Oficiais tem duração de três anos letivos, em período integral e regime de dedicação exclusiva. Os aprovados passarão por mais de 3 mil horas/aula, com conteúdos voltados para comandar e coordenar ações de segurança pública, além de assessoramento ao comando, gerenciamento de recursos humanos e logísticos da corporação.

Durante o período de formação, os aprovados considerados cadetes do 1º ano, ganha uma remuneração de R$ 3.003,48.

Vagas disponíveis

Fases do CFO da Polícia Militar da Paraíba

