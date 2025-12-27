Homem morre em acidente de moto na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa

Foto: Pedro Hugo/TV Cabo Branco.

Um homem morreu em um acidente de moto na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava pela Avenida Ruy Carneiro quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas constatou que o homem já estava morto. A vítima foi identificada como Joan Fernandes.

O trânsito está intenso no sentido Praia-Centro e também na Avenida Ruy Carneiro.