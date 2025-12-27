sábado, dezembro 27, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Homem morre em acidente de moto na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa

admin1

Foto: Pedro Hugo/TV Cabo Branco.

Um homem morreu em um acidente de moto na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava pela Avenida Ruy Carneiro quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas constatou que o homem já estava morto. A vítima foi identificada como Joan Fernandes.

O trânsito está intenso no sentido Praia-Centro e também na Avenida Ruy Carneiro.

Você pode gostar também

Lu Meireles vai reunir mulheres destaques do esporte no 2° Jogo da Amizade

admin1

Sedurb realiza serviços de manutenção e zeladoria em praças públicas de seis bairros da Capital

Crianças na primeira infância são mais expostas aos riscos climáticos

admin1