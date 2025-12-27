Gestão Municipal lança projeto “Colorindo a Terra da Bonita”

O ido que São José do Seridó está ganhando é anunciação da festa do padroeiro São José chegando. As ações do projeto “Colorindo a Terra da Bonita”, desenvolvido pela Gestão Municipal, acontecem de forma intersetorial através das Secretarias Municipais de Obras Públicas, Infraestrutura e Transporte (Semopit) e de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).





“Este Projeto é uma ação grandiosa de nossa gestão. São José do Seridó estava sem vida e sem brilho com nossas vias, praças e prédios públicos sucateados”, frisou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda de acordo com gestor, o projeto terá uma abrangência maior de que a pintura de meio-fio das vias urbanas, recuperação e pintura de praças e prédios públicos. “Estamos programando também a implantação de grafite em algumas partes de nossa cidade, pois São José do Seridó está antenada a projetos inovadores, envolvendo a cultura, desenvolvidos nos maiores centros urbanos de nosso RN e Brasil”, destacou.