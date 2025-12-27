ECIT de João Pessoa conquista primeiro ligar em Gincana de recolhimento de lixo eletrônico — Governo da Paraíba

A Escola Cidadã Integral Técnica Professor Pedro Augusto Porto Caminha (ECIT EEPAC), localizada em João Pessoa, na 1ª GRE, conquistou o primeiro lugar na Gincana “Eletrônico Não é Lixo”. A escola arrecadou 1.329 quilos de resíduos eletroeletrônicos, destacando-se entre as nove escolas participantes na primeira edição da iniciativa no estado da Paraíba. A cerimônia de premiação ocorreu no dia 12 de dezembro, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife.

A gincana tem como objetivo promover a conscientização ambiental e a destinação correta de resíduos eletrônicos, envolvendo estudantes, professores e a comunidade na prática da logística reversa e da reciclagem responsável. A ação integra as atividades desenvolvidas pela REEECicle e pela Green Eletron, com apoio do Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC Brasil), em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ECIT EEPAC foi premiada com cinco computadores recondicionados, além de certificados e selo de impacto ambiental positivo.

Para a professora de História, Tereza Vidal, coordenadora da gincana na escola, o resultado reflete o engajamento coletivo e o compromisso socioambiental da comunidade escolar. “Abraçamos essa causa pensando não só na escola, mas em todo o entorno, já que estamos próximos ao Rio Jaguaribe e à comunidade Paulo Afonso”, conta. Segundo a professora, foi uma grande mobilização. “Os estudantes foram de porta em porta, envolvendo famílias e colegas. Retiramos mais de uma tonelada de lixo eletrônico do meio ambiente e levamos para o destino correto”, destacou a professora.