AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS.
Por MRNews
O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS.
DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dia 19/12/2025 às 08h (horário de Brasília)
Até dia 20/01/2026 às 08h (horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Dia 20/01/2026 às 08:30h (horário de Brasília)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 20/01/2026 às 09h (horário de Brasília)
Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/
Código Registro Informação – 8EC7130A6057BD824860002E9CD4F2C8CDD71220.
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.
Bonito/MS, 17 de dezembro de 2025.
Assinado na Autorização
Elcio da Silva Casanova
Secretário Municipal de Administração e Finanças