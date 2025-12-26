veja o que abre e o que fecha nos dias 24 e 25 de dezembro

Natal Iluminado 2025 em Campina Grande começa nesta sexta (5); veja a programação – Foto: Prefeitura de Campina Grande. Gustavo Demétrio

Na quarta-feira, 25 de dezembro, devido ao feriado de Natal, muitos estabelecimentos e serviços fecham ou funcionam em horários especiais em Campina Grande. Em alguns casos, as mudanças começam na véspera de Natal, terça-feira (24).

Shoppings fecham, enquanto agências bancárias e repartições públicas não abrem. O Jornal da Paraíba lista, abaixo, o que abre e o que fecha na Rainha da Borborema durante o feriado de Natal.

Shoppings

Partage Shopping

No dia 24 de dezembro, o Partage funciona das 10h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o shopping é fechado.

Design Mall

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o Design Mall vai funcionar das 10h às 20h. Já no dia 25 de dezembro, o shopping estará fechado.

Edson Diniz

No dia 24 de dezembro, o shopping Edson Diniz estará funcionando das 8h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o shopping estará fechado.

Cirne Center

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o Cirne Center estará funcionando das 9h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o Cirne Center estará fechado.

Shopping Luiza Motta

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o Shopping Luiza Motta estará funcionando das 9h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o Shopping Luiza Motta estará fechado.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, no dia 24 de dezembro, os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h, pelo horário de Brasília. Já no dia 25 de dezembro, não haverá expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

Comércio

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, nesta quarta-feira (24) o comércio pode funcionar, mas estará fechado no dia 25 de dezembro, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho de 2023 e 2024.

Justiça

Durante a véspera e o feriado de Natal, o Tribunal de Justiça da Paraíba funcionará em regime de plantão. Para informações, o TJPB disponibiliza o link “plantões”, disponível no site do Tribunal de Justiça.

Repartições públicas

As repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta do Governo da Paraíba terão ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025, além do dia 2 de janeiro de 2026. O ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que deverão funcionar normalmente para garantir o atendimento à população.

As repartições públicas municipais terão pontos facultativos nos dias 24 e 26 de dezembro de 2025, em razão das comemorações do Natal, e também nos dias 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, em virtude das celebrações de Ano Novo. No dia 25 de dezembro, todas as atividades do Departamento de Limpeza Urbana (DELUR) ocorrerão normalmente, conforme programação previamente estabelecida.



Correios

No dia 24 de dezembro, os Correios funcionam por seis horas seguidas, conforme o expediente de cada unidade. Já no dia 25 de dezembro, não haverá expediente.