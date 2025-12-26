SESAD REALIZARÁ VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS





A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (Sesad) vem por meio deste comunicar à população local que na próxima semana iniciará a vacinação antirrábica em cães e gatos. A imunização acontecerá entre terça (14) e quinta-feira (16), no horário entre 7h e 11h, na sede da Sesad, localizada na antiga creche municipal. Os responsáveis pelos animais devem ter em mãos o cartão de vacinação.

