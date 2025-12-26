SESAD EMITE ORIENTAÇÕES SOBRE EVENTOS PRIVADOS DURANTE FESTA DE SÃO JOSÉ 2021

No último dia 1º de setembro houve reunião entre prefeito Jackson Dantas e promotores de eventos do município. Na ocasião, estavam presentes representantes da Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) para definição dos protocolos a serem cumpridos durante a realização de eventos privados nos festejos do padroeiro São José, entre os dias 16 e 26 de setembro.

Desta forma, a Sesad de São José do Seridó vem por meio deste informar à população local que a partir desta sexta-feira (10), nos eventos festivos particulares, realizados em ambientes fechados, só será permitida a entrada de pessoas após a apresentação do comprovante de vacinação. O download do documento é disponibilizado através da plataforma RN+VACINA no endereço: https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/

Para o público na faixa etária entre 12 e 17 anos, que ainda não se encontra vacinado e que deseja participar dos eventos, será exigido o resultado do exame SWAB rápido, realizado no dia do evento.

Todos os estabelecimentos privados, que realizarem eventos fechados, também deverão seguir os protocolos de higienização: uso de máscara, álcool em gel e tapete higiênico.