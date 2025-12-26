Semob-JP define funcionamento do transporte coletivo na véspera e Dia de Natal



23/12/2025 |

16:00 |

33

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu, nesta terça-feira (23), ajustes no funcionamento do sistema de transporte coletivo da Capital para os dias 24 e 25 de dezembro.

Na quarta-feira (24), véspera de Natal, as linhas de ônibus irão operar com quadro de sábado e reforço de 75 linhas. Já na quinta-feira (25), feriado de Natal, o sistema funcionará com o quadro de domingo, composto por 52 linhas.

“Agentes de mobilidade estarão monitorando a demanda ao longo do dia para garantir a melhor prestação do serviço aos passageiros”, destacou o superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa JP, Marcílio do HBE.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Semob-JP por meio do WhatsApp do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), pelo número (83) 98760-2134, disponível para mensagens, fotos e áudios.