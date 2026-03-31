Prefeitura de Currais Novos inicia obras de pavimentação asfáltica da Avenida Getúlio Vargas

Intervenção em uma das principais vias da cidade é fruto de parceria com o Governo do Estado e será executada em três etapas

A Prefeitura de Currais Novos deu início às obras de pavimentação asfáltica da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais importantes vias de mobilidade urbana do município. A intervenção representa um avanço significativo na infraestrutura da cidade e atende a uma demanda antiga da população.

Dividida em três etapas, a obra teve início no cruzamento da Coletoria, seguindo até a Capela Santa Maria Goretti e descendo pela Rua José Milanês. O projeto contempla a melhoria do pavimento, proporcionando mais segurança, conforto e fluidez ao tráfego de veículos e pedestres que utilizam diariamente esse importante corredor urbano.

A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Currais Novos e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Além de facilitar o deslocamento, a pavimentação contribui para a valorização dos imóveis e o fortalecimento da atividade econômica local.

Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Lucas esteve no local acompanhando o início dos trabalhos e destacou a importância da obra para a cidade. “A Avenida Getúlio Vargas é uma das vias mais movimentadas de Currais Novos e precisava dessa intervenção. Estamos dando início a uma obra muito esperada, que vai melhorar significativamente a mobilidade urbana, garantir mais segurança para quem trafega por aqui e valorizar toda essa região. Essa é mais uma ação construída com planejamento e parceria, pensando no presente e no futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

De acordo com a gestão municipal, a obra integra um conjunto de investimentos estratégicos voltados à modernização da malha viária, priorizando vias com grande fluxo e relevância para o dia a dia da população. Durante a execução dos serviços, a Prefeitura pede a compreensão dos moradores e motoristas, reforçando que eventuais transtornos são temporários e necessários para a realização de uma obra que trará benefícios duradouros para Currais Novos.

A administração municipal segue empenhada em buscar parcerias e recursos que possibilitem novos investimentos em infraestrutura, reafirmando o compromisso de construir uma Currais Novos cada vez mais organizada, acessível e preparada para o futuro.