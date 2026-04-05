Nome mais registrado na Paraíba em 2025 é Maria Helena; veja lista dos mais populares

Maria Helena foi nome mais registrado na Paraíba em 2025.. Reprodução/Freepik

Maria Helena foi o nome mais registrado na Paraíba em 2025, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais da Paraíba (Arpen-PB). Ao todo, 551 crianças foram registradas com o nome no estado.

Na sequência aparecem Maria Cecília, com 488 registros, e Maria Alice, com 415, reforçando a forte presença de nomes femininos compostos.

Além de Maria Helena, Maria Cecília e Maria Alice, figuram entre os nomes mais registrados na Paraíba Miguel (331), Helena (324), Ravi (301), Theo (283), Heitor (281) e Maitê (275).

O ranking estadual também destaca a presença consistente de nomes masculinos como Davi, Arthur, Samuel, Gael e Bernardo, além de nomes femininos recorrentes como Aurora, Laura, Alice, Cecília e Maria Ísis.

O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional.

Lista de nomes mais registrados na PB em 2025

Lista geral

Maria Helena – 551 Maria Cecília – 488 Maria Alice – 415 Miguel – 331 Helena – 324 Ravi – 301 Theo – 283 Heitor – 281 Maitê – 275 Maria Ísis – 267

Nomes masculinos

Miguel – 331 Ravi – 301 Theo – 283 Heitor – 281 Davi – 263 Arthur – 262 Samuel – 256 Gael – 237 Bernardo – 235 Levi – 225

Nomes femininos