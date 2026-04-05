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Nome mais registrado na Paraíba em 2025 é Maria Helena; veja lista dos mais populares

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Maria Helena foi nome mais registrado na Paraíba em 2025.. Reprodução/Freepik

Maria Helena foi o nome mais registrado na Paraíba em 2025, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais da Paraíba (Arpen-PB). Ao todo, 551 crianças foram registradas com o nome no estado.

Na sequência aparecem Maria Cecília, com 488 registros, e Maria Alice, com 415, reforçando a forte presença de nomes femininos compostos.

Além de Maria Helena, Maria Cecília e Maria Alice, figuram entre os nomes mais registrados na Paraíba Miguel (331), Helena (324), Ravi (301), Theo (283), Heitor (281) e Maitê (275).

O ranking estadual também destaca a presença consistente de nomes masculinos como Davi, Arthur, Samuel, Gael e Bernardo, além de nomes femininos recorrentes como Aurora, Laura, Alice, Cecília e Maria Ísis.

O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional.

Lista de nomes mais registrados na PB em 2025

Lista geral

  1. Maria Helena – 551
  2. Maria Cecília – 488
  3. Maria Alice – 415
  4. Miguel – 331
  5. Helena – 324
  6. Ravi – 301
  7. Theo – 283
  8. Heitor – 281
  9. Maitê – 275
  10. Maria Ísis – 267

Nomes masculinos

                                          1. Miguel – 331
                                          2. Ravi – 301
                                          3. Theo – 283
                                          4. Heitor – 281
                                          5. Davi – 263
                                          6. Arthur – 262
                                          7. Samuel – 256
                                          8. Gael – 237
                                          9. Bernardo – 235
                                          10. Levi – 225

                      Nomes femininos

                      1. Maria Helena – 551
                      2. Maria Cecília – 488
                      3. Maria Alice – 415
                      4. Helena – 324
                      5. Maitê – 275
                      6. Maria Ísis – 267
                      7. Aurora – 222
                      8. Ana Liz – 218
                      9. Maria Liz – 214
                      10. Maria Clara – 212

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