Emlur realiza ações de conservação urbana e mantém coleta domiciliar nesta terça-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) executa, nesta terça-feira (23), uma série de ações de conservação urbana em diferentes bairros de João Pessoa, garantindo a manutenção dos espaços públicos e a qualidade ambiental da cidade, mesmo durante a semana de Natal.

As equipes estão mobilizadas com serviços de varrição, roçagem, capinação, pintura de meio-fio e remoção de resíduos em importantes corredores e comunidades da Capital. As ações de conservação acontecem na Avenida Ayrton Senna, Bessa, Manaíra, Pedro Gondim, Conjunto Nice Almeida, Varjão, Cristo, Rangel, Jaguaribe, Avenida João Machado, Grotão, Mercado Central e Parque Parahyba III.

Além dos serviços de conservação, a Emlur mantém a coleta domiciliar regular nos bairros atendidos às terças, quintas e sábados. As equipes de limpeza estarão atuando nos seguintes locais:

-Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias;

-Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês e Costa do Sol;

– Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II e Ilha do Bispo;

-Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, os serviços da Autarquia seguem normalmente durante a semana natalina. “Mesmo neste período de celebrações, nossas equipes continuam atuando em ritmo acelerado para garantir a limpeza urbana e o bem-estar da população. Estamos com os serviços mantidos, somando esforços para atender todos os bairros e cumprir o cronograma de trabalho”, destaca o superintendente.

A Emlur reforça a importância da colaboração da população, respeitando os dias e horários da coleta domiciliar e evitando o descarte irregular de resíduos.

Em caso de informações, solicitações de serviços ou reclamações, a população pode entrar em contato pelo App João Pessoa na Palma da Mão ou pelos telefones (83) 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240.