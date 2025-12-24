cronograma, inscrições, vagas e resultados

Inscrições no Sisu 2026 podem ser feitas de 19 a 23 de janeiro de 2026.. Reprodução

O edital do Sisu 2026 (Sistema de Seleção Unificada) foi publicado nesta terça-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC), contendo todas as principais informações sobre o processo seletivo, como datas e como fazer as inscrições.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas apenas pela internet, entre os dias 19 a 23 de janeiro de 2026. Confira, abaixo, todo o cronograma do processo seletivo.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro.

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrículas dos aprovados: 2 de fevereiro

Inscrição na lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Inscrições no Sisu 2026

Para se inscrever no Sisu 2026, o estudante precisa ter ensino médio completo e ter participado de uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também não pode ter zerado a prova de redação.

Os candidatos podem se inscrever na seleção no prazo de 19 a 23 de janeiro no Portal de Acesso Único, em https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

A edição do Sisu 2026 terá, novamente, só uma etapa de inscrições de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Com isso, os inscritos podem disputar as vagas oferecidas para o ano inteiro, participando da seleção em uma única vez.

Resultado da chamada regular

O resultado da chamada regular do Sisu 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro.

Matrículas dos aprovados

O candidato selecionado no Sisu 2026 deverá fazer a matrícula ou registro acadêmico na universidade para a qual foi selecionado no período de 29 a 2 de fevereiro.

Lista de espera

A lista de espera poderá ser utilizada pelas universidades durante todo o ano para o preenchimento das vagas que não forem ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 29 a 2 de fevereiro, também pelo Portal Acesso Único.

Vagas do Sisu na Paraíba

As universidades públicas da Paraíba vão abrir 21.988 novas vagas em cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A instituição com maior oferta de novas oportunidades é a UFPB, com mais de 8 mil.

Confira abaixo a quantidade de vagas oferecidas por cada instituição: