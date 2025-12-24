Cícero Lucena reforça humanização na Saúde ao celebrar o Natal com crianças atendidas no Hospital do Valentina

O espírito de fraternidade fica ainda mais aflorado nesta época, com o Natal, mas o cuidado é permanente o ano inteiro, com eficiência e humanização nos atendimentos. Destacando esse olhar da saúde municipal, o prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (23), presentes de Natal às crianças acolhidas no Hospital Municipal do Valentina (HMV). O gestor da Capital, acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra, participou das comemorações realizadas na unidade hospitalar.

“Temos reiterado, que, embora a competência, a eficiência e a vontade de fazer sejam condições importantes e fundamentais para alcançar os objetivos, é essencial que tudo seja feito com dedicação, com amor ao próximo e com a felicidade de praticar o bem. Essa alegria se manifesta em cada sorriso, em cada ação, em cada um de vocês, pais e mães que buscam apoio nesta instituição em momentos de necessidade. Acreditamos que, com a graça divina, esta equipe se dedica integralmente a cumprir a missão que nos foi confiada”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou a importância da valorização dos pacientes e dos servidores através de eventos como o realizado nesta terça-feira. “As crianças que estão aqui precisam de conforto e o que nós queremos é humanizar cada vez mais nosso serviço. Então é de muita alegria saber que estamos no momento certo, na hora certa, fazendo o certo para a nossa população”, comentou.

A programação da comemoração natalina do HMV contou com a apresentação do Coral Jovem da Unimed, composto por 45 crianças e adolescentes; presença do Papai Noel, que tirou fotos com as crianças e distribuiu presentes para os pacientes; além da celebração de uma missa no auditório da unidade hospitalar.

Uma das crianças presenteadas foi o pequeno Gabriel, de 8 anos, internado há alguns dias em decorrência de uma crise de asma. “Gostei muito do presente”, comemorou ao receber um conjunto de bonecos. A mãe do menino, Ivanilda Custódio, elogiou a celebração. “Para mim, foi um verdadeiro presente de Natal. Um acalento nessa época do ano para quem está no hospital”, disse.

Os presentes distribuídos são doações de vários parceiros da unidade hospitalar. “É uma festa feita com muita humildade e muito carinho para levar um pouco mais de alegria, esperança e amor aos funcionários, pacientes e familiares neste final de ano. É gratificante ver que, neste espaço, eles encontram paz e confiança, certos de que seus entes queridos receberão a melhor assistência possível, com cuidado, carinho e dedicação”, ressaltou Tânia Menezes, diretora-geral do Hospital Municipal do Valentina.

Serviço – O HMV é referência no atendimento infantil, atendendo desde recém-nascidos a adolescentes de até 17 anos, 11 meses e 29 dias. A unidade recebe casos clínicos, assim como urgência e emergência pediátrica. O serviço funciona 24 horas e está localizado na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, 274, no bairro Valentina Figueiredo.