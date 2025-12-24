Cavalo fica ferido após acidente com carroça e tutor vai responder por maus-tratos, na PB

Um cavalo ficou ferido após não suportar o peso de uma carroça e cair ladeira abaixo, no bairro da Palmeira, em Campina Grande. O tutor, que foi identificado nesta segunda-feira (22), vai responder pelo crime de maus-tratos a animais. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23), pela delegada de Meio Ambiente, Ellen Maria, responsável pela investigação.

De acordo com a delegada, a pena para esse tipo de crime pode variar de três meses a um ano de detenção. O homem, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil, vai responder em liberdade.

Cavalo ficou ferido após perder as forças e cair com carroça em ladeira de Campina Grande. TV Paraíba/Reprodução

Imagens feitas por câmeras de segurança registraram como o acidente com o cavalo aconteceu, no último sábado (20). Veja no vídeo no início da matéria.

Nas imagens é possível observar que o animal apresenta problemas para conseguir manter a estabilidade no movimento das patas por não suportar o peso da carga, mas que mesmo assim continua sendo puxado pelo homem que guia a carroça.

Além da lentidão e da dificuldade do cavalo para seguir o percurso em uma ladeira íngreme, as imagens mostram carros passando em alta velocidade próximos à carroça, em situação de risco de colisão. Já perto do fim da descida, o animal perde as forças, escorrega e cai, sendo arrastado pela rua ainda preso à carroça.

Resgate do cavalo machucado

Cavalo machucado foi resgatado e encaminhado para o Centro de Zoonoses. TV Paraíba/Reprodução

A polícia realizou o resgate do cavalo machucado nesta segunda-feira (22), após receber uma denúncia anônima.

“O animal se encontra em sofrimento, ferido, com uma equipe de médicos veterinários do Centro de Zoonoses, que vão fazer o resgate e tratamento desses ferimentos, que incluem uma lesão muscular. A gente vai encaminhar o tutor do animal para a delegacia para lavratura do procedimento cabível para maus-tratos”, disse a delegada do Meio Ambiente, Ellen Maria.

O cavalo, que foi encontrado ferido e com uma lesão muscular, foi encaminhado para o Centro de Zoonoses de Campina Grande, onde permanece recebendo atendimento. O tipo de lesão muscular sofrido pelo cavalo não foi informado.

“O cavalo vai permanecer lá até ser encaminhado para uma adoção responsável”, disse a delegada do Meio Ambiente, Ellen Maria.