quarta-feira, dezembro 24, 2025
Ao assumir Turismo, paraibano fala em tornar setor mais acessível

admin1

Lula empossa Gustavo Feliciano como ministro do Turismo. Reprodução / Canal GOV

Em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Lula empossou o paraibano Gustavo Feliciano, filho do deputado Damião Feliciano (União), como ministro do Turismo. Ele assume a pasta que era ocupada por Celso Sabino desde 2023.

Na posse, Feliciano defendeu um setor mais próximo das pessoas, “mais acessível; e citou as potencialidades turísticas da Paraíba, Estado onde já comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A indicação de Gustavo Feliciano foi aceita depois de Celso Sabino ser expulso do União Brasil e o partido ter articulado a manutenção de um filiado na pasta ministerial.

A cerimônia de posse também contou com as presenças do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do presidente da Câmara dos Deputados, o também paraibano Hugo Motta (Republicanos); do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB); do vice-governador, Lucas Ribeiro (PSB); e de ministros de estado.

“Sou da Paraíba de João Pessoa, uma das capitais mais bonitas do Brasil, com águas quentes e belezas maravilhosas. A Paraíba de Campina Grande, terra do maior e melhor São João do Mundo. A Paraíba de Patos, do turismo religioso da Cruz da Menina e, agora, também do São João. A Paraíba de Sousa, das pegadas dos dinossauros. A Paraíba de Cabaceiras, a nossa “Roliúde” Nordestina”, disse Gustavo Feliciano em seu discurso de posse.

Discurso de Hugo Motta

Antes do termo de posse ser assinado, o presidente da Câmara, Hugo Motta fez uso da palavra. Em um momento de tensão entre os Poderes, o paraibano adotou um tom amistoso com o presidente Lula.

Durante a sua fala, Motta parabenizou Lula pelos projetos enviados à Câmara dos Deputados, como a norma de isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5 mil. Ele também elogiou o presidente por atender à indicação de Gustavo Feliciano ao Ministério do Turismo.

“A sua atitude de atender a indicação de Gustavo Feliciano, antes de tudo, demonstra a sua acessibilidade política e a sua capacidade de agregar. De trazer ao ministério (do Turismo) um paraibano jovem, que tem um currículo dedicado à área do turismo, foi secretário de estado, conhece da área” disse Hugo Motta.

Texto: Gabriel Abdon

admin1

admin1

