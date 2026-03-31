Seinfra inicia a semana com serviços da operação tapa-buraco em 20 bairros da Capital

A operação tapa-buraco, que é realizada diariamente pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com os serviços de recuperação de pavimento em 20 bairros da Capital. Esses serviços atendem as solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa. Os trabalhos são realizados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem da Seinfra.

A operação tapa-buraco está realizando a recuperação do pavimento, nesta segunda-feira (22), nos bairros de Mangabeira, Valentina Figueiredo, Ernesto Geisel, Funcionários, Cruz das Armas, Bairro dos Estados, Alto do Céu, Planalto da Boa Esperança, Bessa, Miramar, Distrito Industrial, Jaguaribe, Grotão, Aeroclube, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Jardim Oceania, Manaíra, Cabo Branco e Tambaú.

Outros serviços, como a manutenção da rede de drenagem, estão sendo executados em diversos bairros da cidade, com limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede, execução de linha d’água, nivelamento e substituição de tampão e adequação e manutenção de bocas de lobo.

Atendimento – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias, devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.