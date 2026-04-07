Prefeitura de João Pessoa define datas de ponto facultativo para festas de fim de ano



22/12/2025 |

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A Secretaria de Administração (Sead) definiu os dias de ponto facultativo para as festividades deste fim de ano e a Prefeitura de João Pessoa não terá expediente e atendimento ao público nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro. Neste período, os serviços essenciais mantidos pela administração municipal, como o de urgência e emergência nos hospitais, Semob, Emlur e Defesa Civil, seguirão atuando. O aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ também seguirá ativo 24h por dia para que os cidadãos possam protocolar suas demandas. Todos os detalhes serão publicados em decreto no Diário Oficial do Município.

Com o decreto de ponto facultativo somado aos feriados do dia 25 (Natal) e dia 1º de Janeiro (Ano Novo), os servidores municipais terão dois períodos de descanso prolongados. O primeiro se inicia após o expediente desta terça-feira (23), seguindo até o domingo (28). Os serviços retomam na segunda (29) e após o expediente da terça-feira (30) terão nova suspensão até o domingo (4 de janeiro).

“Considerando que tanto o dia de Natal como o dia de Réveillon caem em quintas-feiras, o prefeito Cícero Lucena decidiu decretar os outros dias como ponto facultativo para que nossos servidores possam comemorar estas datas em família. Muitos desejam viajar para o interior para encontrar pais, irmãos, filhos e se confraternizarem. Mas é importante deixar claro que a Prefeitura não para e que todos os serviços essenciais funcionarão para atender os pessoenses e turistas que chegarão à cidade nestes dias”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.