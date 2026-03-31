terça-feira, março 31, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

SEMEC REALIZA A FORMAÇÃO DO PROALE EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de São José do Seridó realizou, nesta terça-feira (21), a formação do Proale (Projeto de Alfabetização e Letramento).


“O Proale tem o objetivo de garantir o letramento e alfabetização matemática de qualidade aos estudantes das séries iniciais do ensino fundamental”, frisou a titular da Semec, Juliana Andréa Dantas, enfatizando que tais ações são de natureza diversa e a ênfase se dá no oferecimento periódico e sistemático de formações aos profissionais envolvidos.


Presentes nos debates em torno do Projeto, estiveram as professoras Jeruza Araújo (coordenadora do Proale), Ana Maria Lima, Maria Nazaré de Lima, Maria Aparecida Costa e Heliana Silva.

Você pode gostar também

‘Espaço Cultural’ tem playlist paraibana para o Dia de Luta dos Povos Indígenas — Governo da Paraíba

admin1

Agenda de Secretaria de Saúde para 26/09/2025

admin1

Sine-PB disponibiliza 1.160 vagas de emprego em 12 municípios paraibanos — Governo da Paraíba

admin1