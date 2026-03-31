SEMEC REALIZA A FORMAÇÃO DO PROALE EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de São José do Seridó realizou, nesta terça-feira (21), a formação do Proale (Projeto de Alfabetização e Letramento).





“O Proale tem o objetivo de garantir o letramento e alfabetização matemática de qualidade aos estudantes das séries iniciais do ensino fundamental”, frisou a titular da Semec, Juliana Andréa Dantas, enfatizando que tais ações são de natureza diversa e a ênfase se dá no oferecimento periódico e sistemático de formações aos profissionais envolvidos.





Presentes nos debates em torno do Projeto, estiveram as professoras Jeruza Araújo (coordenadora do Proale), Ana Maria Lima, Maria Nazaré de Lima, Maria Aparecida Costa e Heliana Silva.