Morre vereador e ex-deputado Edmilson Soares, aos 73 anos

Vereador e ex-deputado Edmilson Soares. Reprodução Assembleia

Morreu na madrugada deste domingo (21), aos 73 anos, o vereador de João Pessoa e ex-deputado, Edmilson Soares. Ele estava internado em um hospital particular da Capital.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas o parlamentar lutava contra um câncer. A informação sobre a morte do vereador foi compartilhada pelo deputado estadual Tanilson Soares (PSB), filho de Edmilson.

“Sua postura, seus valores e sua trajetória deixarão marcas profundas em mim, em nossa família, em seus amigos e em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disse em publicação nas redes sociais.

Edmilson exercia o quarto mandato de vereador. A Câmara Municipal de João Pessoa decretou luto oficial de três dias. Em nota, o presidente da Casa, Dinho Dowsley, lembrou que o vereador “lutou pela valorização dos servidores públicos do Estado e do Município”.

A morte de Edmilson abre espaço para Zezinho do Botafogo (PSB), primeiro suplente, assumir o mandato na Câmara.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), decretou luto oficial de 3 dias na cidade. “Recebi com o coração partido a notícia da partida do meu amigo de tantas caminhadas”, disse o gestor em nota oficial.

O governador João Azevêdo (PSB) prestou solidariedade aos familiares do vereador. Nas redes sociais, disse que ele “deixa um grande legado de serviços prestados à nossa população”.

Luta contra o câncer

Edmilson Soares lutava contra um câncer há cerca de 05 anos.

Em junho de 2020, ele passou por um procedimento cirúrgico que durou mais de 8 horas. Na ocasião, três equipes, envolvendo 15 médicos, participaram do procedimento que retirou o rim direito, um tumor e um trombo.

O velório do vereador será na Igreja Presbiteriana de Torrelândia, no Bairro da Torre, a partir das 11h. O culto fúnebre inicia às 14h, seguido do sepultamento, no cemitério Senhor da Boa Sentença.

Trajetória política



Edmilson Soares tinha 73 anos, era casado e pai de quatro filhos, entre eles o atual deputado estadual Tanilson Soares.

Além de político, foi professor efetivo do Estado da Paraíba e do município de João Pessoa, tendo sido o primeiro diretor eleito pela comunidade escolar do Lyceu Paraibano.

Nas eleições de 2024, foi eleito para o seu sétimo mandato parlamentar, sendo três de deputado estadual e quatro de vereador da Capital.