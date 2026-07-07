Lucas Ribeiro abre Rota Cultural Raízes do Brejo em Duas Estradas e reforça apoio à cultura e ao turismo — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou nesta sexta-feira (19) da abertura da Rota Cultural Raízes do Brejo 2025, no município de Duas Estradas. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado, está entre os principais roteiros de turismo cultural da Paraíba e reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à valorização da cultura, ao fortalecimento da identidade regional e ao desenvolvimento econômico dos municípios.

Durante a abertura do evento na cidade, que segue até o domingo (21), Lucas Ribeiro destacou o caráter estratégico da iniciativa. “A Rota Cultural Raízes do Brejo vai muito além do entretenimento. Ela movimenta a economia local, gera emprego e renda, valoriza o comércio, o artesanato e os artistas da região, além de fortalecer o sentimento de pertencimento das pessoas às suas cidades. Quando o Governo do Estado investe e apoia iniciativas como essa, está promovendo turismo, desenvolvimento regional e inclusão, fazendo com que os benefícios cheguem diretamente à população”, afirmou o vice-governador.

Em sua 7ª edição, a Rota Cultural Raízes do Brejo tem como tema “Um caminho de identidade, cultura e emoção” e movimenta Duas Estradas com programação gratuita, reunindo apresentações musicais, exposições de artesanato, gastronomia regional, teatro, dança e ações de promoção dos atrativos culturais e turísticos locais. A atração musical de destaque é a cantora paraibana Elba Ramalho, que se apresenta neste sábado (20).

A prefeita de Duas Estradas, Mylena Mayara, ressaltou a importância do evento para o município e a parceria com o Governo do Estado. “A Rota Cultural Raízes do Brejo é um momento muito esperado pela população de Duas Estradas, porque movimenta o comércio, fortalece a cultura local e valoriza nossas tradições. É uma alegria receber esse evento pela primeira vez como prefeita, contando com a parceria do Governo do Estado para realizar uma grande programação para o nosso povo”, destacou a prefeita.

Ao longo de 2025, a Rota Cultural já percorreu os municípios de Lagoa de Dentro, Alagoinha, Serra da Raiz, Dona Inês, Juarez Távora, Guarabira, Pirpirituba e Belém, chegando agora a Duas Estradas. O encerramento da rota ocorrerá em Pilõezinhos, entre os dias 26 e 28 deste mês.

O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Josenildo Fernandes, também enfatizou a relevância da iniciativa para o fortalecimento do turismo regional. “As rotas culturais são fundamentais para organizar e promover o turismo do Brejo, atraindo visitantes e impulsionando o desenvolvimento dos municípios. O apoio do Governo do Estado foi decisivo para que essa rota se consolidasse e alcançasse reconhecimento dentro e fora da Paraíba”, afirmou.

Aniversário de Lagoa de Dentro – Ainda no Brejo paraibano, o vice-governador participou das comemorações pelos 64 anos de emancipação política de Lagoa de Dentro. Lucas Ribeiro foi recebido pelo prefeito Camaf Douglas e por lideranças políticas locais. Na ocasião, destacou os investimentos do Governo da Paraíba em execução no município, como a reforma e ampliação da Escola Ivan Bichara Sobreira, com investimento de R$ 1,7 milhão, e a restauração de 34 quilômetros da rodovia PB-085, que liga Pirpirituba, Duas Estradas, Lagoa de Dentro e Pedro Régis até a PB-071, com aporte de R$ 12,4 milhões.