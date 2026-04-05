João Azevêdo prestigia Cantata de Natal do TJPB e destaca importância de parcerias com o Poder Judiciário — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite desta sexta-feira (19), no Centro de João Pessoa, a Cantata de Natal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). Com o tema “Aos Olhos de Maria”, a cantata teve momentos especiais, como a participação do público, que entoou algumas músicas com o elenco — a iluminação natalina da fachada do TJPB deixou o espetáculo ainda mais emocionante.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou as parcerias com o Judiciário paraibano, principalmente as que viabilizaram a revitalização do prédio-sede do TJPB (Palácio da Justiça). “Gostaria de parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fred Coutinho, e toda a direção por propiciar esse momento à cidade de João Pessoa. É um momento importante, e uma cidade que atrai tantos turistas precisa viver eventos que sigam nessa direção. Está uma maravilha — a iluminação que foi colocada no Tribunal de Justiça, e tudo isso contribui para aquilo que acreditamos, que é o fortalecimento do nosso Centro Histórico de João Pessoa”, completou, ao lado da primeira-dama Ana Maria Lins.

O presidente do TJPB destacou que a Cantata de Natal é um momento para agradecer e se confraternizar com todos que contribuem com o fortalecimento da Justiça paraibana. “É um momento para agradecer e expressar nossa gratidão — a boca que pede é a mesma que agradece. Quantos pedidos fizemos? Agora é a hora de olhar para cada um e dizer muito obrigado por tudo o que vocês fizeram pelo Poder Judiciário. Fazendo pelo Judiciário, nós estamos fazendo por toda a sociedade, para o cidadão. E cidadania é tudo”, destacou.

Um grande público já tinha lotado a Praça dos Três Poderes quando se deu o início do espetáculo, com muita iluminação e música original — mesmo tema da cantata (Ao Olhos de Maria). Nesse momento, vozes, instrumentos e narrações se uniram para criar uma atmosfera de luz, espiritualidade e acolhimento.

As peças musicais foram interpretadas por dois solistas (que viveram Maria e o Anjo da Anunciação); além de um coral composto por 40 crianças, adolescentes e servidores, sob a regência do maestro Jean Fidelis, com direção de José Maciel.